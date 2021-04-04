عمل مسرحى وتمثال يخلدان ذكرى الأميرة ديانا فى 2021

تستعد منصات التواصل الاجتماعي لعرض مسرحية موسيقية تسرد حياة الأميرة ديانا عبرخدمة البث المباشر في الأول من أكتوبر المقبل.ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" من المقرر افتتاح المسرحية الموسيقية رسميًا على خشبة المسرح يوم 16 ديسمبر المقبل، وتم اختيار الممثلة البريطانية جينا دي وال لأداء دور ديانا، التي وصفت العمل بأنه "قصة نضج" عن امرأة "تجد قوتها الخاصة".وعلى صعيد آخر اجتمع الأميران هاري ووليام للموافقة على تمثال الأميرة ديانا المقرر إزاحة الستار عنه في قصر كينسينجتون في الأول من يوليو المقبل بالتزامن مع ذكري ميلادها الستين.وذكرت صحفية "ديلي ميل " في تقرير لها اليوم الأحد، إن الأخوين قد وقعا على التصميم النهائي للتمثال حيث يقوم النحاتون إيان رانك برودلي بالعمل علي التصميم النهائي في الوقت الحالي.وأشارت تقارير سابقة إلى أن التمثال المصنوع من البرونز سيكون ظاهرا للعامة ممن يشاهدون الحديقة، موضحا أن هناك تقاليد لنصب التماثيل في حدائق كينسنجتون وحوله، فعلى سبيل المثل يوجد تمثال الملك وليام الثالث إلى الجهة الجنوبية من القصر، بينما يوجد تمثال الملكة فيكتوريا على البركة المستديرة، وهو نفس التقليد الذي سوف يتبع عند نصب التمثال الجديد.وصرحت مفتشة الآثار القديمة بإنجلترا جين سيديل أن إقامة التمثل ستكون في «الحديقة الغارقة»، والتي تعود لباكورة القرن العشرين، حيث تم اختيار موقع التمثال بعناية ليقع في أحد الطرقات داخل الحديقة وبالقرب من مدخل الأسوار الشجرية.