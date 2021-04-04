موقع اوروبى يحتفى بموكب المومياوات: جهد مصرى لإعادة إحياء السياحة

سلط موقع يورو نيوز الأوروبي الضوء على موكب المومياوات الملكية، حيث تم نقل امومياء 22 ملك وملكة، من المتحف المصري بالتحرير، إلى المتحف القومي للحضارة في الفسطاط، واعتبر الموقع الأوروبي الاحتفالية بأنها جزء من جهود مصر لإحياء صناعة السياحة مرة أخرى، بعد جائحة كورونا.وشهد الموكب حضور كلا من مديرة منظمة اليونسكو، أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، وشخصيات دولية ومحلية معنية بالتراث الإنساني والعالمي.وتم بدء الحفل بإطلاق 21 طلقة في الهواء تلاها انتقال الموكب الذي يضم مومياء 22 ملك وملكة من المتحف المصري بالتحرير إلى مقرهم الجديد في متحف الحضارة حيث كان في استقبالهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.