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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«قرقاش»: استقرار الأردن محل إجماع عربى ودولى

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:48 ص
قرقاش
قرقاش
أمينة ذكى
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قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن استقرار الأردن الشقيق محل إجماع عربي ودولي.

وقال «قرقاش»، في تغريدة له على موقع «تويتر» صباح اليوم الأحد: «استقرار الأردن الشقيق محل إجماع عربي ودولي، فسياسته العاقلة وبناؤه للجسور في منطقة مضطربة لم تكن بالخيار السهل، ولكنها كانت وتبقى التوجه الضروري».

وتابع «قرقاش»: «أن تاريخ الأسرة الهاشمية في عبور الأزمات والحفاظ على الدولة في أحلك الظروف ملهمٌ، فلنلتفّ اليوم وكل يوم حول الأردن وقيادته وشعبه».

يأتي هذا فيما ذكر وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، الناطق باسم الحكومة، صخر دودين، أن عمان ستصدر الأحد بيانًا تفصيليًا يوضح تفاصيل الاعتقالات الأخيرة في البلاد.

وقال دودين لوكالة «عمون» الأردنية، إن البيان الحكومي سيصدر ظهر اليوم الأحد على أبعد تقدير.

وفي وقت سابق أفادت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، بأن السلطات الأردنية اعتقلت ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين، و20 شخصًا آخرين بتهمة «تهديد استقرار البلاد»، لكن وكالة الأنباء الرسمية «بترا» قالت في وقت لاحق إنه ليس موقوفًا.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أنه تم الطلب من الأمير حمزة التوقف عن «تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن».

ولاحقًا نشر الأمير حمزة تسجيلين مصورين، الأول منهما باللغة الإنجليزية والثاني باللغة العربية، حيث أوضح أن قائد الجيش وجه له بالبقاء في المنزل وعدم الاتصال بأحد.

والأمير حمزة بن الحسين من مواليد 29 مارس 1980، وهو الابن الأكبر للعاهل الأردني الراحل، الملك الحسين، من زوجته الرابعة، الملكة نور الحسين، والأخ غير الشقيق لعاهل الأردن الحالي، الملك عبد الله الثاني.

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