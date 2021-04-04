«أسوشيتدبرس» عن موكب المومياوات: إحياء لصناعة السياحة بمصر

أشادت وكالة «أسوشيتد برس» بموكب نقل المومياوات الملكية، أمس السبت، والحفل المصاحب لها، حيث اعتبرت الوكالة أن الاحتفالية هي جزء من المجهودات المصرية لإحياء صناعة السياحة التي كانت تعاني من جائحة فيروس كورونا.وتم نقل 22 من المومياوات الملكية الثمينة من وسط القاهرة إلى مقرها الجديد في متحف الحضارة القومي، ونقلت الوكالة القول عن وزير السياحة والآثار خالد العناني أن "هذا العرض هو حدث عالمي فريد لن يتكرر".تم تشديد الأمن في العاصمة، حيث أغلقت السلطات الشوارع الرئيسية والتقاطعات على طول الطريق أمام المركبات البطيئة الحركة.