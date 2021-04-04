«عرض تراث مصر الغنى».. «واشنطن بوست» تشيد بموكب المومياوات

احتفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بموكب المومياوات الذهبي الذي انطلق أمس السبت من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة، وقالت الصحيفة الأمريكية، في تقريرها، "لقد أقامت مصر موكبًا احتفاليًا يوم السبت للاحتفال بنقل 22 من مومياواتها الملكية الثمينة، من وسط القاهرة إلى مقرهم الجديد في متحف ضخم جديد جنوب العاصمة".وتابعت الصحيفة: "لقد تم تصميم الحفل لعرض التراث الغني للبلاد وتكريمه، على طول كورنيش النيل من المتحف المصري المطل على ميدان التحرير، إلى المتحف الوطني للحضارة المصرية الذي افتتح حديثًا في حي الفسطاط، حيث كانت أول عاصمة إسلامية لمصر.وأضافت: "بلغت تكلفة الموكب والحفل عدة ملايين من الدولارات، حيث تم نقل 22 مومياء - 18 ملكًا وأربع ملكات من المتحف المصري الجديد الى مقرهم على بعد 5 كيلومترات".