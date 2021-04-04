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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الدلو الأحد 4 أبريل 2021

الأحد 04/أبريل/2021 - 05:58 ص
برج الدلو
برج الدلو
سلمى بدر
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الدلو على النحو التالي:

مهنيًا: محاولة خداع من أحد الزملاء تأتي سلبًا عليك، وقد يبتعد عنك الآخرون بسبب مزاجك المتقلب.

عاطفيًا: ابتعد عن الاستخفاف في تعاملك مع الشريك.

صحيًا: وضعك الصحي جيد لأنك تتبع نظام غذائي متوازي يوفر لك الاستقرار والراحة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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