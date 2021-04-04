حظك اليوم.. برج القوس الأحد 4 أبريل 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج القوس على النحو التالي:مهنيًا: أنت مدعو إلى تنظيم الطاقات وتحديد الأولويات حتى لا تقع ضحية التأخير أو التقصير.عاطفيًا: قدم بعض التنازلات التي تغني العلاقة ومستقبلها، يتطلب منك الوضع ليونة ومحاولات متكررة مع الشريك.صحيًا: مزاجك المتقلب لن يكون في مصلحتك على المدى الطويل.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.