حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 4 أبريل 2021
الأحد 04/أبريل/2021 - 05:57 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج العقرب على النحو التالي:
مهنيًا: يوم مناسب لتحقيق الأهداف، ولا تتركها ليوم آخر فهذا اليوم قد يكون الأفضل.
عاطفيًا: حافظ على وتيرة واحدة في العلاقة بالشريك، لكن لا تجعل الروتين يدخلكما في الملل، فهذا ليس في مصلحتكما.
صحيًا: ابذل قصارى جهدك لكي تتخلص من السمنة المفرطة قبل فوات الأوان.
مهنيًا: يوم مناسب لتحقيق الأهداف، ولا تتركها ليوم آخر فهذا اليوم قد يكون الأفضل.
عاطفيًا: حافظ على وتيرة واحدة في العلاقة بالشريك، لكن لا تجعل الروتين يدخلكما في الملل، فهذا ليس في مصلحتكما.
صحيًا: ابذل قصارى جهدك لكي تتخلص من السمنة المفرطة قبل فوات الأوان.