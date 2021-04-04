حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 4 أبريل 2021
الأحد 04/أبريل/2021 - 05:56 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الميزان على النحو التالي:
مهنيًا: بعض التراجع المعنوي مترافق مع بعض التردد الذي يفرض الحسم قبل فلتان الأمور من بين يديك.
عاطفيًا: لن تجد نفسك في موقف حرج وتتأقلم مع ظرف صعب ولا تتنازل عن حق لك.
صحيًا: تتعرض لحادث سببه الضباب الكثيف لكن الأضرار خفيفة.
مهنيًا: بعض التراجع المعنوي مترافق مع بعض التردد الذي يفرض الحسم قبل فلتان الأمور من بين يديك.
عاطفيًا: لن تجد نفسك في موقف حرج وتتأقلم مع ظرف صعب ولا تتنازل عن حق لك.
صحيًا: تتعرض لحادث سببه الضباب الكثيف لكن الأضرار خفيفة.