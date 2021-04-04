حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 4 أبريل 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الأسد على النحو التالي:مهنيًا: الثقة مطلوبة في المرحلة المقبلة، وهي تفتح أمامك مجالات متعددة لم تكن تتوقعها وخصوصًا في إطار العمل.عاطفيًا: استعدادك للدفاع عن الشريك حتى النهاية، يشكل علامة فارقة في حياتك.صحيًا: ممارستك الرياضة تساعدك على التخلص من بعض الأمراض والمشكلات الصحية.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.