حظك اليوم.. برج السرطان الأحد 4 أبريل 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج السرطان على النحو التالي:مهنيًا: إذا وجدت نفسك متعبًا عليك أن تبحث عن الراحة، ويستحسن عدم القيام بالعمل المطلوب كونه واجبًا عليك.عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر وضوح مع الشريك، فتعبر له عن حقيقة مشاعرك الرومانسية تجاهه وهذا يتطلب بعض الجرأة.صحيًا: من المحتمل أن تتعرض لاضطرابات رئوية ومعوية ولحساسية في الأطراف وتشنجات فانتبه.