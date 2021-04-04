حظك اليوم.. برج السرطان الأحد 4 أبريل 2021
الأحد 04/أبريل/2021 - 05:56 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج السرطان على النحو التالي:
مهنيًا: إذا وجدت نفسك متعبًا عليك أن تبحث عن الراحة، ويستحسن عدم القيام بالعمل المطلوب كونه واجبًا عليك.
عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر وضوح مع الشريك، فتعبر له عن حقيقة مشاعرك الرومانسية تجاهه وهذا يتطلب بعض الجرأة.
صحيًا: من المحتمل أن تتعرض لاضطرابات رئوية ومعوية ولحساسية في الأطراف وتشنجات فانتبه.
مهنيًا: إذا وجدت نفسك متعبًا عليك أن تبحث عن الراحة، ويستحسن عدم القيام بالعمل المطلوب كونه واجبًا عليك.
عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر وضوح مع الشريك، فتعبر له عن حقيقة مشاعرك الرومانسية تجاهه وهذا يتطلب بعض الجرأة.
صحيًا: من المحتمل أن تتعرض لاضطرابات رئوية ومعوية ولحساسية في الأطراف وتشنجات فانتبه.