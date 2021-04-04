فريق الزمالك يغادر الجزائر عائدا للقاهرة

غادرت بعثة فريق نادي الزمالك لكرة القدم، برئاسة المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة برئاسة النادي، الجزائر العاصمة فجر اليوم الأحد، على متن طائرة خاصة، عائدة إلى القاهرة.وكان الزمالك قد فاز أمس السبت على مولودية الجزائر بنتيجة ٢ - صفر في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا ليحافظ على فرصه في التأهل لدور الثمانية في بطولة كأس أبطال افريقيا اذ يحتاج للفوز في مباراته القادمة أمام تونجيث السنغالي وهزيمة المولودية أمام الترجي التونسي.واصطحبت بعثة الزمالك على الطائرة في رحلة العودة للقاهرة طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود البنا ويضم كل من سمير جمال سعد وهاني عبد الفتاح محمود وهو الطاقم الذي أدار مباراة شباب بلوزداد الجزائري أمام مازيمبي الكونغولي أول أمس الجمعة في دوري أبطال أفريقيا، نظرا لغلق المجال الجوي الجزائري منذ مارس 2020 وعدم وجود أي رحلات طيران بسبب أزمة فيروس كورونا.