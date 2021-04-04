الصين تسجل 21 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل البر الرئيسي 21 إصابة جديدة بكوفيد-19 في الثالث من أبريل نيسان نزولا من 26 إصابة في اليوم السابق.وقالت اللجنة، في بيان، إن عشرا من الحالات الجديدة إصابات محلية، وأضافت أن الحالات الإحدى عشرة الأخرى وافدة من الخارج.وأكدت اللجنة أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض تراجعت إلى 18 بعد أن كانت 24 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90273 حالات، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.