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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك تسجل 1838 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 04/أبريل/2021 - 05:42 ص
كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 1838 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و157 وفاة ليصبح إجمالي عدد المصابين بالفيروس مليونين و249195 والوفيات 204011.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير. وأشارت بيانات منفصلة نشرتها الوزارة في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات بالفيروس قد يكون أعلى بنسبة 60 بالمئة على الأقل من الرقم المعلن.

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