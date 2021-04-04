رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمير ويليام: على البشر تغيير المسار لتجنب كارثة المناخ

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:13 ص
الأمير ويليام
الأمير ويليام
وكالات
طباعة
قال الأمير البريطاني ويليام إن البشرية بحاجة إلى "إعادة ضبط علاقتنا بشكل أساسي مع الطبيعة ومسارنا كجنس بشري" لتجنب كارثة المناخ.

وفي رسالة فيديو تم بثها في حفل خاص لمنظمة "كونسرفيشن إنترناشونال" الخيرية للحفاظ على البيئة ومقرها الولايات المتحدة، قال الأمير ويليام إن العقد المقبل سيكون "أحد أعظم اختباراتنا على الإطلاق"،حسبما أفادت "وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا.

وحذر من أكثر الناس ضعفا في جميع أنحاء العالم، "وأولئك الذين تسببوا بأقل ما يمكن في تغير المناخ"، سوف يكونوا الأكثر تأثرا من غيرهم.

وحث ويليام الحاضرين على أخذ زمام المبادرة من ملايين الشباب الذين يعملون لإيجاد حلول للمشكلة.

قال "أعتقد حقًا أن البشر لديهم قدرة غير عادية على تحديد الأهداف والسعي لتحقيقها".

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

الباز: الدولة المصرية رغم ظروفها الصعبة قادرة على إبهار العالم

سر نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى القومي للحضارة بالفسطاط


الصور

image description

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

image description

«أم المصريين» تحتفل بموكب المومياوات الملكية بالأغانى الوطنية (صور)

image description

«أنت مش لوحدك».. انطلاق فعاليات التضامن مع أطفال التوحد بمطروح (صور)

image description

شابان يزينان شوارع وجدران أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

image description

مواطن أسواني: «حياة كريمة» هتوفر لنا الأمان (صور)

الأكثر قراءة

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

رئيس بعثة الزمالك: لاعبونا على قدر المسئولية والمهم لم تنته بعد

سفير مصر بالجزائر يهنئ لاعبى الزمالك بالفوز على المولودية

إصابة مدافع ليستر سيتى بكورونا

أول تعليق من مدرب الزمالك بعد الفوز على المولودية

أيام زمان

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

«كسرت عليه الباب».. خناقة صباح مع عبد السلام النابلسي

«بتونس بيك».. كيف فتحت وردة باب الوطن العربي أمام الشرنوبي؟

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

ملامح من مشوار الفنان التشكيلى يحيى عبده فى جاليرى ضى.. اليوم

خالد البوهى فى ضيافة مبادرة «كل يوم شاعر» أونلاين

غدًا.. افتتاح مؤتمر الصعيد يتغير فى مكتبة الإسكندرية

«المرأة المصرية والثقافة الرقمية» على طاولة المجلس الأعلى للثقافة