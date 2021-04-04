استئناف العمل فى مطار الريان الدولى باليمن

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، عن استئناف الرحلات الجوية من مطار الريّان بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت، اعتبارا من يوم 9 أبريل الجاري.وبيّنت الخطوط الجوية اليمنية، في بيان لها، أن العمل سيكون من وإلى مطار الريان الدولي خط الرحلة ذهابا وإيابا "عدن – الريان – سقطرى" و"سقطرى – الريان – عدن".وفيما يتعلق بالرحلات الدولية، قالت الخطوط اليمنية إنه سيتم وضع برنامج للرحلات الخارجية من مطار الريان أسوه بمطار عدن وسيئون قريبا، دون الإشارة إلى تاريخ محدد.وتعلن الهيئة العامة للطيران في اليمن، بين فترة وأخرى عن استئناف العمل بمطار الريّان الدولي، لكن ذلك لم يتم حتى الآن عقب توقفه لخمسة أعوام.