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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

متسلل إلكترونى: بيانات 500 مليون مستخدم لـ«فيسبوك» معروضة دون مقابل

الأحد 04/أبريل/2021 - 06:21 ص
فيسبوك
فيسبوك
وكالات
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قال متسلل إلكتروني، إنه ورفاقه يعرضون معلومات عن أكثر من 500 مليون مستخدم لشبكة "فيسبوك"، منها أرقام هواتف وبيانات شخصية أخرى، دون مقابل تقريبا.

وقال ألون جال، المؤسس المشارك لشركة "هدسون روك" الإسرائيلية لمعلومات جرائم الإنترنت، إن "قاعدة البيانات هي على ما يبدو نفس مجموعة أرقام الهواتف المرتبطة بفيسبوك والمنتشرة في دوائر المتسللين منذ يناير والتي كشفت عن وجودها أول مرة دورية ماذربورد الإلكترونية".

وأضاف أنه "تحقق من صحة بعض البيانات على الأقل بمطابقتها بأرقام هواتف أشخاص يعرفهم".

ولفت إلى أنه ينبغي لمستخدمي "فيسبوك" الانتباه خلال الأشهر المقبلة من "هجمات الهندسة الاجتماعية" التي يشنها أفراد ربما حصلوا على أرقام هواتفهم أو بيانات شخصية أخرى.

وتعرض المعلومات مقابل ما قيمته بضع يوروهات من الرصيد الرقمي على موقع معروف للمتسللين محدودي الخبرة.

وقال صحفيون إنهم تمكنوا من مطابقة أرقام هواتف معروفة بالتفاصيل المذكورة في قاعدة البيانات.

وقالت شركة "فيسبوك" في بيان إن البيانات "قديمة للغاية" وتتعلق بمشكلة عولجت في أغسطس 2019.

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