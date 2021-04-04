ميانمار.. مقتل 6 رجال شرطة فى هجوم متظاهرين على مركز أمنى

أفادت وسائل إعلام في ميانمار بمقتل 6 من رجال الشرطة، أحدهم انضم إلى حركة العصيان المدني وقاد هجوما استهدف مركزا أمنيا وسط البلاد.وذكر موقع "ميانمار ناو" أن الشرطي ثانج هو جين (25 عاما) انضم إلى حركة العصيان المدني ضد حملة القمع العسكرية ضد المتظاهرين في ميانمار، وقاد الخميس الماضي الهجوم على مركز أمني في تامو، وهي بلدة في منطقة ساغاينغ وسط البلاد".وأشار إلى أنه تم إلقاء 3 قنابل يدوية على المركز، ما أسفر عن مقتل 5 من ضباط الشرطة.ولفت إلى أن الشرطي المنشق كان القتيل السادس حيث أطلقت عليه قوات الأمن الرصاص وأردته قتيلا.وارتفع عدد القتلى بصفوف المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري في ميانمار يوم السبت إلى 550 قتيلا.