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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

نتنياهو: إسرائيل بحاجة لحكومة يمينية مستقرة لمواجهة التحديات

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:33 ص
نتنياهو
نتنياهو
وكالات
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل بحاجة لحكومة يمينية مستقرة لمواجهة التحديات".

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال إن "النضال من أجل حقنا في الدفاع عن أنفسنا، والكفاح ضد إيران التي تريد العودة إلى الاتفاق النووي، في مواجهة هذه التحديات وفي مواجهة الفرص الهائلة التي نواجهها، نحتاج الآن إلى حكومة يمينية مستقرة من أجل سنوات لرعاية جميع مواطني إسرائيل".

وأضاف: "هذا ما نحتاجه الآن وبعون الله سنحقق ذلك".

والتقى رئيس حزب"يش عتيد" يائير لبيد ورئيس حزب "يمينا" نفتالي بينيت، مساء أمس السبت، في ثاني لقاء بينهما خلال أسبوع، لبحث تشكيل حكومة، فيما لا تزال المفاوضات في طريق مسدود.

وأكدت مصادر من حزب "يمينا" لقناة "I24"، أن "بينيت كان يميل إلى دعم نتنياهو، لكنه لم يوص به عند الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين".

وأشارت إلى أن بينيت سيفعل كل شيء لمنع إجراء اقتراع خامس.

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