الخارجية الإثيوبية: قوات إريتريا بصدد الانسحاب من إقليم تيجراى

قالت السلطات الإثيوبية، إن القوات الإريترية بدأت الانسحاب من إقليم تيجراي، حيث كانت تقاتل إلى جانب القوات الإثيوبية في حربها ضد قادة الإقليم الفارين.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" ذكر بيان للخارجية الإثيوبية أن القوات الإريترية "بدأت الآن في الجلاء" عن تيجراي، وأن القوات الإثيوبية "تسلمت مهام حراسة الحدود الوطنية".كما حث البيان أيضا "المؤسسة (الحاكمة) على عملية سياسية واضحة تشمل الجميع وتكون مقبولة لكل الإثيوبيين، ومنهم سكان إقليم تيجراي، والتي من شأنها أن تؤدي إلى انتخابات ذات مصداقية وعملية مصالحة وطنية أوسع نطاقا".وتواجه الحكومة الإثيوبية ضغوطا متزايدة لوضع حد للحرب في تيجراي، حيث أصدرت مجموعة السبع يوم الجمعة بيانا صارما دعت فيه إلى انسحاب "سريع غير مشروط وقابل للتحقق" للقوات الإريترية من تيغراي بعدما صرح رئيس الوزراء الإثيوبي أحمد أبي الأسبوع الماضي أن القوات الإريترية وافقت على الانسحاب.وتزايدت التقارير الخاصة بوقوع انتهاكات كالمذابح والاغتصاب أثناء الحرب، وسط مخاوف متنامية بشأن نقص الغذاء والرعاية الطبية في إقليم تيغراي الذي يقطنه 6 ملايين نسمة.ووصفت الولايات المتحدة بعض الانتهاكات الجارية في تيجراي بأنها "تطهير عرقي"، وهي التهم التي نفتها السلطات الإثيوبية باعتبارها "بلا أساس".