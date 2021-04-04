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رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

قصة طالبة بكلية فنون جميلة شاركت فى نقل المومياوات الملكية (صور)

الأحد 04/أبريل/2021 - 05:35 ص
نادين عبدالحليم
نادين عبدالحليم
سمر محمدين
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حدث جلل بثته وسائل الإعلام المحلية والعالمية وكأن الملوك والملكات الفراعنة القُدامى بُعثوا من جديد، ليصبح نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى الحياة الأخرى في متحف الحضارة بمدينة الفسطاط وسط أجواء احتفالية مهيبة حديث العالم أجمع.

ظهر المشهد الملكي وكأنه لوحة فنية رُسمت وأُخرج الحدث العظيم بدقة متناهية، وكان اللافت هو تلاحم وتناغم جميع المواهب الفنية المصرية التي ساهمت في تنفيذ الحفل بما يليق بعظمة الحضارة المصرية وتاريخ الأجداد القُدامى.

التصميمات الفنية والجداريات كان لها دورًا بارزًا شاهده الجميع، لاسيما وأنها تعود إلى العصور القديمة والتي انتشرت في خط سير الموكب الملكي بدايةً من نقله من التحرير نهايةً إلى وصوله متحف الحضارة بمدينة الفسطاط العريقة.

نادين عبدالحليم، طالبة في سنة أولى بكلية الفنون الجميلة، وقع عليها الاختيار من أساتذتها لتكون أصغر حفيدة تشارك في الحدث المهيب لنقل الأجداد في موكب المومياوت الملكية.. وتواصلت "الدستور" معها لمعرفة أسباب اختيارها ومدى تميزها ودورها في الحدث الملكي.

تقول نادين في حديثها مع "الدستور": " لم أكن أتوقع اختياري ومشاركتي في حدث ضخم بهذا القدر من الأهمية، خاصةً وأن جميع زملائي الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في الحفل كان في السنة الدراسية الثالثة والرابعة وأنا أصغرهم فلا زلت في السنة الأولى بكلية الفنون الجميلة".

"أساتذتنا أعدوا التصميمات.. واحنا شاركناهم".. هكذا علقت "نادين" على وضع تصميم جداريات الحدث الملكي، إذ وضعها أساتذة من الكليات الفنية المختلفة ومنها؛ كلية الفنون الجميلة، التطبيقية، وكلية التربية الفنية، مؤكدة أنها هي وبقية زملائها نفذوا التصميمات تحت إشرف أساتذة تلك الكليات.

كشفت "نادين" أنهم رسموا تصميمات من حقب تاريخية مختلفة: "حقبة التاريخ المصري القديم، التاريخ القبطي، الإسلامي، وأخيرًا الشعبي"، إذ كان هناك حوالي 16 جدارًا وكان لكل 4 جداريات تصميات ورسوم مختلفة من الحقبة التاريخية التي تمثل العصر المقصود عرضه وشرحه من خلال الأشكال والرسوم.

أعربت "نادين" عن فخرها كونها أصغر المشاركات في الحدث الملكي، وعلى الرغم من نجاحها وتميز لوحاتها الفنية التي تعرض بالمتاحف والمعارض المصرية والعالمية إلا أنه تؤكد أن مشاركتها في هذا الحدث استثنائية، معلقة: "مهما شاركت في معارض عالمية مش هتتقارن بمشاركتي في حفل أجدادي الفراعنة".

تعود الجداريات والرسومات الفنية التي تم تصيمها إلى عصور الأسر "17 و18 و19 و20"، إذ ضم الموكب 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.

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