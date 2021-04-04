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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: أمن الأردن من أمننا ونقف إلى جانبه للحفاظ على استقراره

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:48 ص
وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي
وكالات
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أصدرت الحكومة العراقية، موقفها من الأحداث التي يشهدها الأردن، فيما أكدت أن "أمن المملكة من أمن العراق".

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، ذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحفي: "تؤكد الحكومة العراقية وقوفها إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في أي خطوات تتخذ للحفاظ على أمن واستقرار البلاد ورعاية مصالح الشعب الأردني الشقيق بما يعزز حضوره، عبر الإرتكان للإجراءات التي تنتهي لبسط هيبة الدولة".

وأضافت: "نتطلع إلى المزيد من التقدم والازدهار ومواجهة التحديات ليحظى الشعب الأردني الشقيق بما يستحق في ظل قيادته الحكيمة".

وأشارت الخارجية العراقية، إلى أن "أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية هو من أمن واستقرار العراق".

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