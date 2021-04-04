ملامح من مشوار الفنان التشكيلى يحيى عبده فى جاليرى ضى.. اليوم

يشهد أتيليه العرب للثقافة والفنون، جاليري ضي، بقاعتيه بضاحية المهندسين، في السابعة من مساء اليوم الأحد، معرضًا للفنان الكبير يحيى عبده أحد أبرز رموز الفن التشكيلي في مرحلتي الستينيات والسبعينيات.يستمر المعرض لمدة شهر كامل بمشاركة عدد كبير من التشكيليين وأساتذة الجامعات المصرية والعربية وشخصيات صحفية وإعلامية.الفنان يحيى عبده من مواليد 1950 بمدينة رشيد بمحافظة الجيزة، حاصل على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم الجرافيك شعبة فن الكتاب والرسوم المتحركة بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، والأول على الدفعة 1976م، وماجيستير في الرسوم المتحركة تحت عنوان «الرسوم المحركة عند والت ديزني»، وتعد أول رسالة ماجيستير بشعبة فن الكتاب والرسوم المتحركة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 1984م.عين عميدًا لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 18 2005م حتى 2008م، ويعمل حاليًا أستاذًا لفنون الكتاب بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.شارك في العمل الفني الصحفي منذ تخرجه وحتى الأن، حيث قام بعمل العديد من الرسوم التوضيحية للصحف وأغلفة المجلات المصرية والعربية مثل «الأهرام، الأخبار، مجلة أكتوبر، مجلة روزاليوسف» بمصر، ومجلتي «اللواء، ومنار الإسلام» بأبوظبي، وجريدة «الخليج» بالإمارت العربية المتحدة، ومجلتي «الدفاع العربي، واللواء» بلبنان.وتقتني العديد من الوزارات والمؤسسات والبنوك لتصميماته الفنية واستخدامها كمطبوعات لها مثل «وزارة الداخلية، أكاديمية الشرطة، شركة أميركان اكسبريس، دار الشروق للنشر، بنك الإسكندرية، دار سفير للنشر والتوزيع، البنك الفرنسي، شركة الظلال بالمملكة العربية السعودية»، وغيرها من المؤسسات.رشحته وزارة الثقافة لتمثيل جمهورية مصر العربية في بينالي الفنون الإسلامية بدولة الجزائر 2006م، ورشحته جامعة حلوان لتمثيل جمهورية مصر العربية في المهرجان الفني بالقيروان، وعرض أعماله الفنية بالمعهد العالي للفنون والحرف، وإلقاء محاضرات وإقامة ورش عمل هناك 2006م.يحيى عبده عضو مؤسس بنقابة الفنون التشكيلية منذ عام 1976م، والمهن السينيمائية منذ عام 1976م، وعضو اللجنة العليا للإشراف على تصميم وطباعة أوراق البنكنوت بالبنك المركزي المصري سابقًا، وعلى تصميم طوابع البريد بالهيئة القومية للبريد سابقًا.أقام العديد من المعارض الشخصية، منها معرض بعنوان «رؤية فنية معاصرة لكتاب كليلة ودمنه» بقاعة العرض الكبرى بكلية الفنون الجميلة الزمالك بالقاهرة 1988م، ومعرض بعنوان «أماكن في الوجدان» بقاعة العرض الكبرى بكلية الفنون الجميلة الزمالك بالقاهرة 2003م، ومعرض «من فيض الأسماء الحسنى» بقاعة الباب بدار الأوبرا 2016م.كانت له زيارات فنية خارجية فى الولايات المتحدة الأمريكية 1988م، وألمانيا إشراف مشترك 1996م، وتونس 2006م، والجزائر 2007م.ومن الجوائز التى حصل عليها، الجائزة الأولى على محافظة البحيرة 1963م في المسابقة الفنية الكبرى في الاحتفال القومي للمحافظة، ورشحته جامعة حلوان بمصر وهيئة الإغاثة العالمية بالمملكة العربية السعودية كأول فنان مصري وعربي لنيل جائزة الملك فيصل العالمية 1996م، وشهادة تقدير من مهرجان القيروان بتونس وأوسكار المهرجان 2006م، شهادة تقدير وأوسكار العيد المئوي لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 2008م، وغيرها من الجوائز.