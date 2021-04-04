رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ملامح من مشوار الفنان التشكيلى يحيى عبده فى جاليرى ضى.. اليوم

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:34 ص
يحيى عبده
يحيى عبده
ايهاب مصطفى
طباعة
يشهد أتيليه العرب للثقافة والفنون، جاليري ضي، بقاعتيه بضاحية المهندسين، في السابعة من مساء اليوم الأحد، معرضًا للفنان الكبير يحيى عبده أحد أبرز رموز الفن التشكيلي في مرحلتي الستينيات والسبعينيات.

يستمر المعرض لمدة شهر كامل بمشاركة عدد كبير من التشكيليين وأساتذة الجامعات المصرية والعربية وشخصيات صحفية وإعلامية.

الفنان يحيى عبده من مواليد 1950 بمدينة رشيد بمحافظة الجيزة، حاصل على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم الجرافيك شعبة فن الكتاب والرسوم المتحركة بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، والأول على الدفعة 1976م، وماجيستير في الرسوم المتحركة تحت عنوان «الرسوم المحركة عند والت ديزني»، وتعد أول رسالة ماجيستير بشعبة فن الكتاب والرسوم المتحركة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 1984م.

عين عميدًا لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 18 2005م حتى 2008م، ويعمل حاليًا أستاذًا لفنون الكتاب بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.

شارك في العمل الفني الصحفي منذ تخرجه وحتى الأن، حيث قام بعمل العديد من الرسوم التوضيحية للصحف وأغلفة المجلات المصرية والعربية مثل «الأهرام، الأخبار، مجلة أكتوبر، مجلة روزاليوسف» بمصر، ومجلتي «اللواء، ومنار الإسلام» بأبوظبي، وجريدة «الخليج» بالإمارت العربية المتحدة، ومجلتي «الدفاع العربي، واللواء» بلبنان.

وتقتني العديد من الوزارات والمؤسسات والبنوك لتصميماته الفنية واستخدامها كمطبوعات لها مثل «وزارة الداخلية، أكاديمية الشرطة، شركة أميركان اكسبريس، دار الشروق للنشر، بنك الإسكندرية، دار سفير للنشر والتوزيع، البنك الفرنسي، شركة الظلال بالمملكة العربية السعودية»، وغيرها من المؤسسات.

رشحته وزارة الثقافة لتمثيل جمهورية مصر العربية في بينالي الفنون الإسلامية بدولة الجزائر 2006م، ورشحته جامعة حلوان لتمثيل جمهورية مصر العربية في المهرجان الفني بالقيروان، وعرض أعماله الفنية بالمعهد العالي للفنون والحرف، وإلقاء محاضرات وإقامة ورش عمل هناك 2006م.

يحيى عبده عضو مؤسس بنقابة الفنون التشكيلية منذ عام 1976م، والمهن السينيمائية منذ عام 1976م، وعضو اللجنة العليا للإشراف على تصميم وطباعة أوراق البنكنوت بالبنك المركزي المصري سابقًا، وعلى تصميم طوابع البريد بالهيئة القومية للبريد سابقًا.

أقام العديد من المعارض الشخصية، منها معرض بعنوان «رؤية فنية معاصرة لكتاب كليلة ودمنه» بقاعة العرض الكبرى بكلية الفنون الجميلة الزمالك بالقاهرة 1988م، ومعرض بعنوان «أماكن في الوجدان» بقاعة العرض الكبرى بكلية الفنون الجميلة الزمالك بالقاهرة 2003م، ومعرض «من فيض الأسماء الحسنى» بقاعة الباب بدار الأوبرا 2016م.

كانت له زيارات فنية خارجية فى الولايات المتحدة الأمريكية 1988م، وألمانيا إشراف مشترك 1996م، وتونس 2006م،  والجزائر 2007م.

ومن الجوائز التى حصل عليها، الجائزة الأولى على محافظة البحيرة 1963م في المسابقة الفنية الكبرى في الاحتفال القومي للمحافظة، ورشحته جامعة حلوان بمصر وهيئة الإغاثة العالمية بالمملكة العربية السعودية كأول فنان مصري وعربي لنيل جائزة الملك فيصل العالمية 1996م، وشهادة تقدير من مهرجان القيروان بتونس وأوسكار المهرجان 2006م، شهادة تقدير وأوسكار العيد المئوي لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 2008م، وغيرها من الجوائز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«سيدة الأوركسترا».. رضوى البحيري تخطف قلوب المصريين بحفل المومياوات

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021


الصور

image description

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

image description

«أم المصريين» تحتفل بموكب المومياوات الملكية بالأغانى الوطنية (صور)

image description

«أنت مش لوحدك».. انطلاق فعاليات التضامن مع أطفال التوحد بمطروح (صور)

image description

شابان يزينان شوارع وجدران أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

image description

مواطن أسواني: «حياة كريمة» هتوفر لنا الأمان (صور)

الأكثر قراءة

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

رئيس بعثة الزمالك: لاعبونا على قدر المسئولية والمهم لم تنته بعد

سفير مصر بالجزائر يهنئ لاعبى الزمالك بالفوز على المولودية

إصابة مدافع ليستر سيتى بكورونا

أول تعليق من مدرب الزمالك بعد الفوز على المولودية

أيام زمان

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

«كسرت عليه الباب».. خناقة صباح مع عبد السلام النابلسي

«بتونس بيك».. كيف فتحت وردة باب الوطن العربي أمام الشرنوبي؟

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

ملامح من مشوار الفنان التشكيلى يحيى عبده فى جاليرى ضى.. اليوم

خالد البوهى فى ضيافة مبادرة «كل يوم شاعر» أونلاين

غدًا.. افتتاح مؤتمر الصعيد يتغير فى مكتبة الإسكندرية

«المرأة المصرية والثقافة الرقمية» على طاولة المجلس الأعلى للثقافة