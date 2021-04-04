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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

باحثة تشرح الرموز التى ظهرت على برج القاهرة أثناء موكب المومياوات الملكية

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:26 ص
ياسمين عماد
ياسمين عماد
هاجر رضا
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يوم سيذكره التاريخ، يشهد عليه العالم أجمع، فهو حدث تاريخي استثنائي، يبعث رسالة للعالم بأن مصر منبع الحضارات وأم الدنيا حيث تزين برج القاهرة بالتزامن مع موكب المومياوات الملكية، بصور لملوك مصر القدماء، حيث انطلق قبل قليل، الموكب الذهبي للمومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير، متوجهًا إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ليستقر في مكانه الأخير.

وقالت ياسمين عماد الباحثة في كلية الآثار جامعة القاهرة، أن هذه العلامات هي الأشهر في الحضارة المصرية القديمة، وهي بمثابة رسالة لتنشيط السياحة بمختلف أنحاء العالم.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن العلامة الأولى هي "عنخ" مفتاح الحياة وهي أشهر علامات اللغة المصرية القديمة، وهي من أهم علامات الكتابة الهيروغليفية، وظهر العديد من التفسيرات لها، أشهرها أنه يُعبر عن نهر النيل وكونه مصدر الحياة لأرض مصر، والجزء البيضاوي يُعبر عن الدلتا، أما الجزئين الافقيين فيعبران عن شرق وغرب مصر، والتفسير الآخر أنها ترمز للحياة بالعالم الآخر، بمعنى أن العنخ هي ما تفتح للمصري القديم أبواب العالم الآخر ليحيى في الأبدية "آيارو" وهي تُقابل الجنة لدينا.

وأشارت إلى أنه الإضاءة أيضًا رسمت عين حور العلامة الشهيرة، والتي ما زال مُستمر صداها حتى الآن في العالم الحديث، فهي ترتبط بشكل أساسي بحورس، وبأسطورة ست وأوزوريس، واستخدمها حورس لأول مرة كتميمة سحرية لإعادة أبيه أوزير للحياة مرة أخرى والقضاء على "عمه ست"، ومنذ تلك اللحظة أصبحت عين حورس تُستخدم كتميمة لدفع الشر مثلما فعل حورس وقضى على الشر المُتمثل في ست، وانتشرت كذلك كتميمة للتبرك والحماية وجلب الحظ والرزق، مضيفة أنها ظهرت في نصوص الأهرام بهرم الملك أوناس آخر ملوك الأسرة الخامسة، وراها كذلك في كتاب الموتى والعديد من الجدرايات، وأدوات الزينة.

واختتمت قولها: "إذا نظرنا إلى رأس رمسيس الثاني فسنرى أشهر معاقدة سلام وأول من عقد معاهدة سلام في التاريخ مع الحيثيين بالعام الـ 21 من حكمة".

والموكب تشكل من ٢٢ مومياء ملكية، منها ١٨ مومياء لملوك، و٤ مومياوات لملكات، وهم: "رمسيس الثاني ورمسيس الثالث ورمسيس الرابع ورمسيس الخامس ورمسيس السادس ورمسيس التاسع وتحتمس الأول وتحتمس الثاني وتحتمس الثالث وتحتمس الرابع وسقنن رع وحتشبسوت وأمنحتب الأول وأمنحتب الثانى وأمنحتب الثالث وأحمس نفرتارى وميريت آمون وسبتاح ومرنبتاح والملكة تي وسيتى الأول وسيتي الثاني".

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