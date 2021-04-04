نيمار يوقف مفاوضات التجديد مع باريس للعودة للعب مع ميسى

أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن النجم البرازيلي نيمار ردا سيلفا جمد مفاوضات تجديد تعاقده مع ناديه باريس سان جيرمان، معربًا عن رغبته في العودة لبرشلونة للعب رفقة زميله السابق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.وأشارت الصحيفة إلى نيمار أوقف مفاوضات تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، بل وعرض نفسه على برشلونة.ونقلت الصحيفة عن أندريه كوري، لوكيل السابق لأعمال اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا وكشاف نادي برشلونة في أمريكا الجنوبية، قوله إن الجناح البرازيلي دائمًا ما يفي بكلمته، مشيرًا إلى أن نيمار وميسي سيجتمعان معًا من جديد الموسم المقبل، في برشلونة وليس باريس سان جيرمان.وينتهي عقد ميسي بنهاية الموسم الجاري، ولم يحسم قراره حتى الأن، بينما ينتهي عقد نيمار بحلول صيف 2022، وبدأت مفاوضات التجديد هذا العام، إلا أنها توقفت تمامًا.