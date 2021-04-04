تعرف على شروط دخول المزاد على محلات سور ستاد طنطا

صرح الدكتور مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية، بـ أنه سيتم طرح 87 من محلات سور ستاد طنطا بمختلف المساحات، للبيع بالمزاد العلني، طبقا لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، بجلسة يوم الإثنين 12 أبريل الجاري، بقاعة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة بشارع المتحف بمدينة طنطا.وأكد نائب محافظ الغربية، أنه تم وضع جدول تنظيمي محدد لتسيير الأعمال بجلسة المزاد على عدة جلسات لكل مجموعة من المحلات فى ذات اليوم بتوقيت زمنى متتالى، أول جلسة على (33) محلا دوبلكس، يعقبها الثانية على (27) محلا دور أول علوي، ويليها ثالث جلسة على (27) محلا أرضيا، وذلك حرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وصحة وسلامة المشاركين،.وأوضح نائب المحافظ، أن قيمة تأمين دخول الفرد للمزاد (١٠٠٠٠) جنيه، وثمن كراسة الشروط (٢٩٩) جنيها، يتم الحصول عليها من مقر الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بديوان عام محافظة الغربية.