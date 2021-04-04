خالد البوهى فى ضيافة مبادرة «كل يوم شاعر» أونلاين

يحل الشاعر المصري خالد البوهي٬ في السادسة من مساء غد الإثنين٬ بضيافة برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر"، حيث من المقرر أن يقرأ "البوهي" مجموعة من قصائده الشعرية وهي: رحيل وقصيدة مذكرات ميت.وخالد البوهي شاعر وناقد وعضو اتحاد كتاب مصر٬ وعضو أتيليه الإسكندرية٬ ومدير تحرير مجلة النوارس الصادرة عن فرع ثقافة الإسكندرية - ماجستير الأنف والأذن والحنجرة طب القصر العينى.حصل على العديد من الجوائز منها مسابقة العقاد الشعرية عام 1998 - جائزة النسر النقدية سنة 2008 - جائزة أحسن شاعر طبيب 2014 - المركز الثالث فى مسابقة إحسان عبد القدوس فى النقد الروائى 2014.وله عدة إصدارات منها الدواوين الشعرية: منف، حلم، سفر نشيد إنشادى٬ بروفة للموت - كتابان فى نقد القصة الشاعرة وغيرها.كما صدر له كتاب بعنوان "عبقرية سعد" يقول عن الكتاب محاولة منه فى مئوية الوفد، التى لم تأخذ حقها من الوفديين والمثقفين معًا، وصدر له كتاب آخر بعنوان "سيدات الوفد".