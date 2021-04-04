سعر الريال السعودى اليوم الأحد 4-4-2021
الأحد 04/أبريل/2021 - 07:28 ص
منة سالمطباعة
يواصل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 4-4-2021، استقراره في مواجهة الجنيه المصري، وجاء متوسط سعره داخل الأسواق المحلية عند 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
وفيما يلي يرصد موقع " الدستور" في تقريره اليوم سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.
جدير بالذكر أن الريال هو الوحدة الأساسية لعملة السعودية، ويتكون من 100 هللة، ويصدر الريال عن البنك المركزي السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة. ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالًا. والريال مرتبط بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986.
وفيما يلي يرصد موقع " الدستور" في تقريره اليوم سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 4-4-2021
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصريجاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، عند 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك مصروفقًا لآخِر التحديثات داخل فروع بنك مصر، وصلت مستويات شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية تداولات اليوم إلى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك الإسكندريةووصل سعر الريال مقابل الجنيه داخل فروع بنك الإسكندرية إلى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال في البنك التجاري الدولي cibوعند قيمة 4.16 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، تعرض فروع أكبر مصرف خاص بمصر أسعار الشراء والبيع للعملة السعودية في بداية التداولات اليوم، مقابل الجنيه.
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجيوجاء سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية مقابل العملة المصرية داخل فروع البنك المصري الخليجي، إلى 4.16 جنيه للشراء، و4.21 جنيه.
سعر الريال في بنك البركةشهد سعر الريال السعودي حالة من الاستقرار مقابل نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الإسلامي " البركة " عند مستوى 4.08 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.
جدير بالذكر أن الريال هو الوحدة الأساسية لعملة السعودية، ويتكون من 100 هللة، ويصدر الريال عن البنك المركزي السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة. ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالًا. والريال مرتبط بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986.