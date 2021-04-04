اليوم.. بدء عروض أفلام الدورة 23 للمهرجان القومى للسينما

يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية٬ في السادسة من مساء اليوم الأحد٬ فى عرض الأفلام المشاركة بالدورة 23 من المهرجان القومي للسينما٬ وذلك بقاعة سينما الهناجر في ساحة الأوبرا"، وتستمر العروض حتى الأحد 11 أغسطس وخلال شهر رمضان المبارك تقام العروض في الثامنة مساء.وتتضمن عروض اليوم، الأفلام الروائية القصيرة: "دنيا تانية" ويدور حول شاب يستيقظ فاقد الذاكرة، ثم يتعرف على رجل مسن يحاول هذا الرجل مساعدته على التعافى فيكتشف لاحقًا أنه أبوه.فيلم "أمل وهيام"، ويدور حول شابة مطلقة تعيش فى عالم افتراضى هربًا من حيرتها مابين البحث عن إنسان يفهمها أو الخضوع لرغبة الأهل في العودة لزوج بلا مشاعر أو خوض مغامرة عاطفية شائكة.فيلم "فامبير يسو"، ويدور حول مصاص دماء يختطف دكتور نفسي لأنه يشعر بضيق فيدور نقاش بينهما رغبة التعرف على مصاص الدماء فهل سينجو الدكتور؟فيلم "الهبة"، ويدور الفيلم حول (طه) الذي يمارس قهره وغضبه على زوجته ( طايعة) وابنته (هبة) ورد فعل طايعة على تصرفاته.الأفلام التسجيلية تبلغ مدة عرضها أكثر من 15 دقيقة: يعرض فيلم "يا ولدي"، ويدور حول رجل سبعيني يعيش بمفرده تعرض لصدمه في شبابه بسبب حبه الأول فسافر للدراسة في فرنسا ثم عمل في التدريس في أفريقيا.فيلم " حالة طارئة"، ويدور حول مخرج تسجيلي يصنع فيلم في رمضان 2020 عن أسر الاطباء المشغولين في علاج حالات الكورنا.أفلام التحريك وتعرض أفلام: "مصري..الشهامة"، ويدور حول معاناة الطفل المصري الذي فقد والده في الحرب ضد الإرهاب.فيلم" فصحى في بلاد العجائب"، ويدور حول عن "فصحى" التي تبحث عن جدها في مدينة القواعد.