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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. افتتاح مؤتمر الصعيد يتغير فى مكتبة الإسكندرية

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:27 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
نضال ممدوح
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تنظم مكتبة الإسكندرية في العاشرة من صباح غد الإثنين٬ مؤتمرًا بعنوان "الصعيد يتغير"، ويفتتح أعمال المؤتمر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ويشارك فيه لفيف من الشخصيات العامة، وأعضاء البرلمان، والمثقفين، والأكاديميين والإعلاميين، فضلًا عن العاملين في الحقل الأهلي.

ويأتي المؤتمر في سياق اهتمام مكتبة الإسكندرية بالمشروعات التنموية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، وعلى وجه الخصوص أن هناك اهتمامًا خاصًا يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التنمية بالصعيد، ورفع مستوى المعيشة، والحرص على تسهيل الانتقال إليه ومنه.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر نقاشًا حول المشروعات التنموية التي تجرى في صعيد مصر، التي تقوم بها الحكومة، والتي تشارك في تنفيذها جمعيات أهلية، إلي جانب تناول فرص الاستثمار، وجهود الدفع به في صعيد مصر.

يٌذكر أن مكتبة الإسكندرية أطلقت مبادرة جديدة لدراسة جهود التنمية في تغيير المجتمع المصري، بدأتها بعقد مؤتمر "مصر تتغير" بالإسكندرية في مطلع شهر مارس 2021، وتواصل المكتبة عقد سلسلة المؤتمرات التي ترصد جوانب التغيير الاجتماعي، والاقتصادي في المجتمع المصري.

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