أول تعليق من مدرب الزمالك بعد الفوز على المولودية

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بتحقيق الفوز على فريق نادي مولودية الجزائر بنتيجة 2 – صفر في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب "5 جويليه" بالجزائر العاصمة.وأكد كارتيرون في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أن فريقه حقق فوزا صعبا أمام المولودية، وكان الأفضل في المباراة، وقال: "رغم نتيجة مباراة اليوم إلا أن فرصة تأهل الزمالك لدور الثمانية ليست في يدنا، سنلعب للفوز أمام فريق تونجيث السنغالي في المباراة الأخيرة وسننتظر لقاء الترجي والمولودية".وقال: "أنا فخور جدا بأداء اللاعبين في لقاء اليوم وقمنا بفترة تحضير لمدة أسبوعين وركزنا على الجوانب الفنية والنفسية والبدنية قبل المباراة"، مضيفا أنه إذا لم يتأهل الزمالك لدور الثمانية فإن الأداء القوي الذي يقدمه اللاعبون في هذه البطولة سيساعد الفريق في مباريات الدوري.ورفض كارتيرون التعليق على أداء فريق المولودية، وقال: "ما يهمني هو أداء فريقي، وكنا نخطط للفوز في المباراتين أمام المولودية وتونجيث، ونجحنا في الجزائر الأول، وتتبقى مباراة الفريق السنغالي لينتظر الزمالك نتيجة مباراة الترجي والمولودية".واعتبر أن إيقاف سامي فريو مهاجم المولودية جعل مهمة دفاع الزمالك سهلة في لقاء اليوم، ووصفه بأنه مهاجم خطير وكان بإمكانه تسجيل أهداف، مشيرا إلى المولودية فرصته في التأهل أفضل.وأشاد كارتيرون بمستوى الكرة الجزائرية مؤكدا أنها تطورت في الفترة الأخيرة، وتحسن مستوى اللاعبين تحسن وأصبحت المباريات التي يخوضها أمام الأندية الجزائرية قوية.وكان الزمالك قد فاز على مولودية الجزائر بنتيجة ٢ - صفر ليحافظ على فرصه في التأهل لدور الثمانية في بطولة كأس أبطال افريقيا اذ يحتاج للفوز في مباراته القادمة امام تونجيث السنغالي وهزيمة المولودية أمام الترجي التونسي.