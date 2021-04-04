رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

إصابة مدافع ليستر سيتى بكورونا

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:14 ص
كاجلار سويونكو
كاجلار سويونكو
أ ش أ
طباعة
كشف بريندان رودجرز، المدير الفني لنادي ليستر سيتي، عن إصابة مدافع الفريق كاجلار سويونكو بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن اللاعب الدولي التركي يخضع للعزل الآن في تركيا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن سويونكو غاب عن مباراة فريقه اليوم أمام مانشستر سيتي، والتي انتهت بفوز السيتي بهدفين نظيفين، بعدما أثبتت نتيجة الاختبارات إصاباته بكورونا، برفقة عدد من زملائه في المنتخب التركي، عقب مباراتهم مع لاتفيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ونقلت "بي بي سي" عن رودجرز قوله "إننا نتواصل مع الاتحاد هناك ونأمل أن نتمكن من استعادته قريبًا".

وانضم سويونكو، 24 عامًا، إلى ليستر من فرايبورغ في أغسطس 2018 مقابل 19 مليون جنيه إسترليني، وخاض اللاعب 16 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

"الرحلة الذهبية".. تفاصيل نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

«المهن الموسيقية» تنفي تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم


الصور

image description

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

image description

«أم المصريين» تحتفل بموكب المومياوات الملكية بالأغانى الوطنية (صور)

image description

«أنت مش لوحدك».. انطلاق فعاليات التضامن مع أطفال التوحد بمطروح (صور)

image description

شابان يزينان شوارع وجدران أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

image description

مواطن أسواني: «حياة كريمة» هتوفر لنا الأمان (صور)

الأكثر قراءة

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

الرئيس السيسى فى استقبال موكب المومياوات: مصر على طريق البناء والإنسانية

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إصابة مدافع ليستر سيتى بكورونا

أول تعليق من مدرب الزمالك بعد الفوز على المولودية

تعادل الدفاع الحسنى الجديدى وشباب المحمدية دون اهداف

ريال سوسيداد يتوج بكأس ملك إسبانيا بالفوز على أتليتك بيلباو

أيام زمان

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

«كسرت عليه الباب».. خناقة صباح مع عبد السلام النابلسي

«بتونس بيك».. كيف فتحت وردة باب الوطن العربي أمام الشرنوبي؟

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

خالد البوهى فى ضيافة مبادرة «كل يوم شاعر» أونلاين

غدًا.. افتتاح مؤتمر الصعيد يتغير فى مكتبة الإسكندرية

«المرأة المصرية والثقافة الرقمية» على طاولة المجلس الأعلى للثقافة

محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض الفنان جمال مليكة «القاهرة الساحرة»