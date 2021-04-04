إصابة مدافع ليستر سيتى بكورونا

كشف بريندان رودجرز، المدير الفني لنادي ليستر سيتي، عن إصابة مدافع الفريق كاجلار سويونكو بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن اللاعب الدولي التركي يخضع للعزل الآن في تركيا.وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن سويونكو غاب عن مباراة فريقه اليوم أمام مانشستر سيتي، والتي انتهت بفوز السيتي بهدفين نظيفين، بعدما أثبتت نتيجة الاختبارات إصاباته بكورونا، برفقة عدد من زملائه في المنتخب التركي، عقب مباراتهم مع لاتفيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.ونقلت "بي بي سي" عن رودجرز قوله "إننا نتواصل مع الاتحاد هناك ونأمل أن نتمكن من استعادته قريبًا".وانضم سويونكو، 24 عامًا، إلى ليستر من فرايبورغ في أغسطس 2018 مقابل 19 مليون جنيه إسترليني، وخاض اللاعب 16 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.