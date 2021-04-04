تعادل الدفاع الحسنى الجديدى وشباب المحمدية دون اهداف

تعادل فريقا الدفاع الحسنى الجديدي وضيفه شباب المحمدية سلبيا فى المباراة التى جرت بينهما على ملعب " العبدى " بمدينة الجديدة فى اطار مباريات الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية لكرة القدم.وطرد اللاعب موكوكو أمالي من جانب الدفاع الحسني الجديدي (د 79')، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.وبذلك، رفع الدفاع الحسني الجديدي رصيده للنقطة العاشرة ويحتل المركز الـ14، ورفع شباب المحمدية رصيظه نقطته الـ11 ويحتل المركز الـ11.