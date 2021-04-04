الإمارات تتضامن مع الأردن لما يتخذه الملك عبدالله الثانى من قرارات

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ووقوفها وتأييدها ومساندتها التامة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لحفظ أمن واستقرار الأردن ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما.وقالت وزارة شؤون الرئاسة في بيان أصدرته وأوردته وكالة الأنباء الإماراتية إنه انطلاقا مما يربط البلدين الشقيقين وقيادتيهما من روابط وثيقة وعلاقات تاريخية تؤكد دولة الإمارات أن أمن واستقرار الأردن هو جزء لا يتجزأ من أمنها.وأكدت الوزارة دعم الإمارات ومساندتها الكاملة والمطلقة للقرارات والإجراءات كافة التي يتخذها ملك الأردن وولي عهده من أجل حماية أمن واستقرار الأردن وصون مكتسباته.