8 معلومات عن سلمى سرور عازفة الكمان فى حفل المومياوات

ملحمة موسيقية فريدة، نالت إعجاب الجميع، وأبهرت العالم، صنعت بأيادٍ مصرية في حفل موكب المومياوات الملكية، ألفها المؤلف الموسيقي هشام نزيه، وجاءت كل ردود الأفعال إيجابية على الموسيقى التي عزفت من بداية الحفل حتى الختام.شاركت عازفة الكمان الشابة، سلمى سرور، في حفل نقل 22 مومياء ملكية، ولفتت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأشادوا بدورها الذي اتقنته.ويرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن سلمى سرور، في سياق السطور التالية:1- من مواليد 2003.2- بدأت دراسة الفيولينة في الـ5 من عمرها على يد البروفيسور مارلس يونسخان.3- اشتركت بمسابقة «كايرو ميوزيك»، وفازت بالمركز الأول.4- التحقت بالمعهد العالي للكونسرفتوار بأكاديمية الفنون.5- 2013 مثلّت مصر في المسابقة الدولية لصغار الموسيقيين بموسكو.6- فازت بدبلومة التميز بعد اجتيازها التصفيات النهائية.7- 2015 اشتركت كصوليست لأول مرة مع أوركسترا القاهرة السيمفوني.8- 2018 قدمت حفلين بالمانيا، الأول كان بمسرح konzerthaus، والآخر علي مسرح nikolaissal ببرلين.