«المرأة المصرية والثقافة الرقمية» على طاولة المجلس الأعلى للثقافة

يبث المجلس الأعلى للثقافة٬ في السادسة من مساء غدًا الإثنين٬ ندوة بعنوان «المرأة المصرية والثقافة الرقمية... الحاضر والآفاق المستقبلية»٬ والتي تنظمها لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس.تدير الندوة الدكتورة نجوى الشناوي، رئيس الإدارة المركزيه للمعلومات، ومديرة مبادرة المرأة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، وعضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة، ويشارك بها كل من: «ميرنا عارف مديرة شركة مايكروسوفت بمصر، هالة عرندا نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر للعلاقات الحكومية».تتناول الندوة: «أهمية ودور الثقافة الرقمية في حياة المرأة المصرية، وتقدم بعض النماذج الناجحة في مجال التحول الرقمي وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تتناول الندوة تجربتهما الشخصية وعلاقتهما بالثقافة الرقمية، وكيف يمكن أن تساعد المرأة المصرية في المجالات المختلفة».كما تتطرق الندوة إلى حتمية استخدام مصطلحات تتماشى مع الثورة العلمية، ومنها مصطلح الثقافة الرقمية التي تُشير إلى معطيات جديدة يفرضها عالم التطوّر العلمي والحضاري، فقد وحّدت هذه الثقافة شعوب العالم وجعلتها تتوق إلى تشكيل معرفة واسعة، وأصبح يُطلق على هذا المجتمع الموحّد تسميات مختلفة، منها مجتمع المعرفة ومجتمع المعلومات، حيث تصبح المعرفة أهم مصادر التنمية، ويصبح إنتاج المعرفة من أهم مصادر «الدخل القومي - مجتمع المعلومات»، حيث تُوفر كمًّا هائلًا من المعلومات مع توظيفها لصالح المجتمع.تقام الندوة «أونلاين» من خلال برنامج «زووم»؛ وتبث عبر الصفحة الرسمية لأمانة الموتمرات عبر «الفيس بوك».