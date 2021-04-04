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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

منظم حفل المومياوات: البروفات استغرقت عامًا كاملًا بمشاركة 1200 طالبًا وطالبة

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:50 ص
حفل المومياوات
حفل المومياوات
رامى حسين
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كشف محمد السعدي، مالك شركة «السعدى - جوهر» المنظمة لحفل موكب المومياوات الملكية، أن بروفات الحفل قد استغرقت نحو عامًا كاملًا بمشاركة ١٢٠٠ طالب وطالبة من جامعات مصر، حيث كانت تقام البروفات بشكل يومي في ميدان التحرير، وتبدأ البروفات من الساعة الثانية عشر صباحًا حتى السادسة صباحًا من نفس اليوم.

وقال «السعدي» في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتابع عن كثب التحضيرات، ويتابع بشكل مفصل ويبدي رأيه في العديد من التفاصيل، كما تعاونت معانا كافة أجهزة الدولة بشكل كبير»، مشيرًا إلى أن العمل مصري صميم بنسبة ٩٩٪؜، وبنسبة ١٪؜ لما تم الاستعانة بهم من الخارج لتصميم الاستعراضات بميدان التحرير.

ونفى «السعدي» ما تم تداوله من أن مخرج العمل سويدي الجنسية بل مصريًا وجميع فريق العمل مصري، وصفًا حالته قبل ٥ دقائق من انطلاق العرض العالمي قائلًا: «كاد أن يقف قلبي من التوتر وخوفًا من حدوث أي خطأ لأن كل شيء مرتبط ببعضه».

وأوضح «السعدي»، أن الموسيقى التي كانت تعزف في متحف الحضارة بالفسطاط، كانت تنقل لايف إلى ساحة ميدان التحرير في نفس التوقيت، مؤكدًا أن الفيلم الوثائقي الذي قدمه الفنان خالد النبوي خلال حفل الليلة تم تصويره الشهر الماضي.

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