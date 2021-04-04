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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا: إغلاق صارم على مستوى البلاد خلال فترة عيد الفصح لمنع تفشى كورونا

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:53 ص
إيطاليا
إيطاليا
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أعلنت إيطاليا عن إغلاق صارم على مستوى البلاد لمدة 3 أيام؛ بهدف تقليل السفر خلال عيد الفصح والمساعدة في منع موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا.

ووضعت الحكومة الإيطالية جميع أراضي البلاد ضمن قائمة "المنطقة الحمراء"، لتعلن فيها أشد درجات الإغلاق صرامة حتى يوم الاثنين كإجراء احترازي.

يذكر أن الإغلاق، الذي أعلن عنه الشهر الماضي، يشمل فرض قيود على حركة الأفراد مع تقييد السفر والزيارات للأقرباء، كما يتم إغلاق المتاجر غير الأساسية، بينما تبقى المطاعم والحانات مفتوحة فقط للطلبات الخارجية.

وأجرت الشرطة عمليات تفتيش على الطرق للتأكد من بقاء المواطنين على مقربة من منازلهم، وصدرت أوامر بتسيير دوريات إضافية لتفريق التجمعات الكبيرة في الساحات والمتنزهات، والتي عادة ما تكون مزدحمة برواد التنزه خلال عطلة عيد الفصح.

يشار إلى أن إيطاليا، التي بدأ منها تفشي فيروس كورونا في أوروبا، سجلت 3 ملايين و650 ألفا و247 إصابة بينها 110 ألاف و704 حالات وفاة، أي أكثر من أي دولة أوروبية أخرى باستثناء بريطانيا.

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