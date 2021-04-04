رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض الفنان جمال مليكة «القاهرة الساحرة»

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:41 ص
محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
نضال ممدوح
طباعة
يفتتح خالد فوده، محافظ جنوب سيناء٬ في السابعة من مساء اليوم الأحد٬ فعاليات المعرض الفردي للفنان جمال مليكة٬ والذي يقام تحت عنوان "القاهرة الساحرة"٬ بجاليري الكحيلة بمقره الكائن في 15 شارع البطل أحمد عبد العزيز - المهندسين.

ويستمر المعرض حتى 14 أبريل الجاري، وبحضور النجمة الفنانة ندى بسيونى ونخبة كبيرة من شخصيات الفن والثقافة والسياسة.

وقال الفنان جمال مليكة، فى تصريحات لــ"الدستور": يضم المعرض أكثر من 40 لوحة تعبر عن مواقف فلكلورية ملحوظة من حالات مختلفة بأحياء القاهرة وضواحيها٬ ومنها السوق وأجوائه اللونية الساحرة المختلفة فى عشوائياتها وتكويناتها التى تكاد تكون كادرات سينمائية ماخوذة من روايات نجيب محفوظ.

وتابع مليكة موضحا: "كذلك التوكوتك ومواقفه غير المنظمة ونفس الوقت حالاته الإنسانية التى تخدم أهالى المناطق العشوائية والتى ليس لها بديل من وسائل النقل المختلفة من السيارات أو الأتوبيسات وغيره".

وينتقل الفنان بتعبيراته ويأخذنا فى جولة داخل القاهرة الفاطمية وجمال تكويناتها وألوانها التى تنقلنا للخلف مئات السنين، ونرى أيضا أضواء القاهرة بالليل الصاخبة والمميزة بتناقضاتها الفردية بين درجات اللون المختلفة من الأحمر والأصفر والأبيض وانعكاساتها على الألوان الليلية القاتمة من الأزرقات والبنيات وببهجهة وبراءة طبيعية ينقلنا جمال مليكة بذبذبات فرشاته بين نخيل ذكرياته وحقول الريف المصرى بعذابه وجده، ومياه النيل الخصبة وينسمنا فوق مركب شراعية بين أمواجه الساكنة.

ولد جمال مليكة فى عزبة نصرالله فى ضواحى مدينة بنى مزار٬ وعاش بها العديد من أجمل الذكريات فى أحضان جده حبيب وجدته حنينة راقصا بين نخيله ببراءة طفولته وتحت نخلته المفضلة٬ شريكه وحدته المطلق عليها نخلة جمال.

وفي تقديمه للمعرض يقول الشاعر جمال القصاص: بمحبة أكثر صفاء وتعبيرا يغادر جمال مليكه فضاء "أبو الهول" واللعب على جماليات الأثر الفرعوني، إحدى المحطات الأثيرة في تجربته التشكيلية، وينغمس في رسم الحياة، مقتنصا مشاهد وحالات ورؤى طازجة وحية من واقع معايشته وتجاربه الخاصة.

يتحرك في قلب المشهد والصورة، يلتقطهما في ديمومتهما الواقعية الشعبية وإيقاعهما اليومي الدافق بشكل تلقائي وحي، دون وسائط أو استعارات خارجية، مستعيدا رسم المنظر الطبيعي، في تكوينات ورؤى فطرية غنية بالأشكال والألوان، وبلمسات فنية شديدة البساطة والتآلف ما بين السطح والفضاء.

تلعب اللوحات على ثلاثية محورية، تكمل بعضها بعضا: المدينة بصخبها وضجيجها وعشوائيتها، والريف بطبيعته الهادئة وموروثه العفوي التلقائي القابع في الذاكرة، والنيل بما يكتنزه من رموز وأساطير لا تزال تشع في الوجدان محفوفة بدلالات الترحال والعطش والجدب والنماء.

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسى فى استقبال موكب المومياوات: مصر على طريق البناء والإنسانية

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

وكالة أمريكية تسلط الضوء على «الموكب الذهبى»: من حق المصريين الفخر بأسلافهم

الباز: الدولة المصرية رغم ظروفها الصعبة قادرة على إبهار العالم


الصور

image description

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

image description

«أم المصريين» تحتفل بموكب المومياوات الملكية بالأغانى الوطنية (صور)

image description

«أنت مش لوحدك».. انطلاق فعاليات التضامن مع أطفال التوحد بمطروح (صور)

image description

شابان يزينان شوارع وجدران أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

image description

مواطن أسواني: «حياة كريمة» هتوفر لنا الأمان (صور)

الأكثر قراءة

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

الرئيس السيسى فى استقبال موكب المومياوات: مصر على طريق البناء والإنسانية

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إصابة مدافع ليستر سيتى بكورونا

أول تعليق من مدرب الزمالك بعد الفوز على المولودية

تعادل الدفاع الحسنى الجديدى وشباب المحمدية دون اهداف

ريال سوسيداد يتوج بكأس ملك إسبانيا بالفوز على أتليتك بيلباو

أيام زمان

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

«كسرت عليه الباب».. خناقة صباح مع عبد السلام النابلسي

«بتونس بيك».. كيف فتحت وردة باب الوطن العربي أمام الشرنوبي؟

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

خالد البوهى فى ضيافة مبادرة «كل يوم شاعر» أونلاين

غدًا.. افتتاح مؤتمر الصعيد يتغير فى مكتبة الإسكندرية

«المرأة المصرية والثقافة الرقمية» على طاولة المجلس الأعلى للثقافة

محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض الفنان جمال مليكة «القاهرة الساحرة»