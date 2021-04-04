ريال سوسيداد يتوج بكأس ملك إسبانيا بالفوز على أتليتك بيلباو

توج فريق ريال سوسيداد بلقب كأس ملك إسبانيا لموسم 2020، بالفوز على أتلتيك بيلباو بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما بملعب لاكارتوخا.وسجل ميكيل أويارزابال هدف ريال سوسيداد الوحيد، من ركلة جزاء في الدقيقة 63.وتم تأجيل المباراة منذ العام الماضي، من أجل السماح بالحضور الجماهيري، بعد تفشي فيروس كورونا، لكن المباراة أقيمت بدون جماهير بعد رفض السلطات الصحية أي حضور.