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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جوتيريش يرحب بقرار واشنطن رفع عقوباتها عن موظفى المحكمة الجنائية الدولية

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:37 ص
أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش
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رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بقرار الولايات المتحدة رفع عقوباتها ضد موظفي المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، إن: «جوتيريش يرحب بإلغاء الولايات المتحدة مرسومًا حول تجميد ممتلكات بعض الأشخاص المرتبطين بالمحكمة الجنائية الدولية»، مضيفًا: «أن الأمين العام يجد دور المحكمة هام في مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية».

وكانت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلن الجمعة أن الولايات المتحدة ألغت عقوبات فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، موضحًا أن القرار يشمل رفع العقوبات المفروضة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بسبب تحقيقها فيما إذا كانت القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.

وكان ترامب قد وقع في يونيو 2020 أمرًا تنفيذيًا بفرض عقوبات على أي مسؤول في المحكمة يتولى التحقيقات في جرائم حرب محتملة في أفغانستان والأراضي الفلسطينية.

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