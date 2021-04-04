رئيس بعثة الزمالك: لاعبونا على قدر المسئولية والمهم لم تنته بعد

قال المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق إلى الجزائر، إن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية بتحقيقهم الفوز على فريق نادي مولودية الجزائر بنتيجة 2 – صفر في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لمباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.وأضاف المستشار إبراهيم، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الجهاز الفني واللاعبين كانوا يدركون أنه لا بديل عن الفوز للمحافظة على حظوظ الفريق في التأهل لدور الثمانية، لذلك كان الفريق يلعب على الفوز منذ الدقيقة الأولى وبالفعل استطاعوا تحقيق الهدف وإسعاد الجماهير.وأشاد بالروح الرياضية التي سادت المباراة بين لاعبي الفريقين، مؤكدا أن المباراة كانت صورة مشرفة للكرة المصرية والجزائرية، كما أن نادي الزمالك تجمعه علاقات طيبة للغاية بنادي مولودية الجزائر.وقال إن "المهمة لم تنته بعد، مازال أمامنا مباراة تونجيت السنغالي ولابد من تحقيق الفوز فيها وانتظار نتيجة مباراة الترجي مع مولودية الجزائر"، معربا عن ثقته في أن لاعبي الزمالك سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الفوز في المباراة القادمة.ووجه المستشار إبراهيم الشكر للسفير أيمن مشرفة، سفير مصر بالجزائر وأعضاء السفارة، على ما بذلوه من جهد لتذليل كافة العقبات أمام البعثة ومرافقتها منذ لحظة وصولها إلى الجزائر، وكذلك حضورهم للمباراة في الملعب.وأشار إلى أن بعثة الفريق ستغادر الجزائر، فجر اليوم الأحد، على متن الطائرة الخاصة المرافقة للفريق، موجها الشكر للسلطات الجزائرية على تسهيل مهمة الفريق.