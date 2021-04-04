رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رئيس بعثة الزمالك: لاعبونا على قدر المسئولية والمهم لم تنته بعد

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:17 ص
الزمالك
الزمالك
أ ش أ
طباعة
قال المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق إلى الجزائر، إن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية بتحقيقهم الفوز على فريق نادي مولودية الجزائر بنتيجة 2 – صفر في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لمباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المستشار إبراهيم، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الجهاز الفني واللاعبين كانوا يدركون أنه لا بديل عن الفوز للمحافظة على حظوظ الفريق في التأهل لدور الثمانية، لذلك كان الفريق يلعب على الفوز منذ الدقيقة الأولى وبالفعل استطاعوا تحقيق الهدف وإسعاد الجماهير.

وأشاد بالروح الرياضية التي سادت المباراة بين لاعبي الفريقين، مؤكدا أن المباراة كانت صورة مشرفة للكرة المصرية والجزائرية، كما أن نادي الزمالك تجمعه علاقات طيبة للغاية بنادي مولودية الجزائر.

وقال إن "المهمة لم تنته بعد، مازال أمامنا مباراة تونجيت السنغالي ولابد من تحقيق الفوز فيها وانتظار نتيجة مباراة الترجي مع مولودية الجزائر"، معربا عن ثقته في أن لاعبي الزمالك سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الفوز في المباراة القادمة.

ووجه المستشار إبراهيم الشكر للسفير أيمن مشرفة، سفير مصر بالجزائر وأعضاء السفارة، على ما بذلوه من جهد لتذليل كافة العقبات أمام البعثة ومرافقتها منذ لحظة وصولها إلى الجزائر، وكذلك حضورهم للمباراة في الملعب.

وأشار إلى أن بعثة الفريق ستغادر الجزائر، فجر اليوم الأحد، على متن الطائرة الخاصة المرافقة للفريق، موجها الشكر للسلطات الجزائرية على تسهيل مهمة الفريق.

موضوعات متعلقة

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021


الصور

image description

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

image description

«أم المصريين» تحتفل بموكب المومياوات الملكية بالأغانى الوطنية (صور)

image description

«أنت مش لوحدك».. انطلاق فعاليات التضامن مع أطفال التوحد بمطروح (صور)

image description

شابان يزينان شوارع وجدران أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

image description

مواطن أسواني: «حياة كريمة» هتوفر لنا الأمان (صور)

الأكثر قراءة

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

رئيس بعثة الزمالك: لاعبونا على قدر المسئولية والمهم لم تنته بعد

سفير مصر بالجزائر يهنئ لاعبى الزمالك بالفوز على المولودية

إصابة مدافع ليستر سيتى بكورونا

أول تعليق من مدرب الزمالك بعد الفوز على المولودية

أيام زمان

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

«كسرت عليه الباب».. خناقة صباح مع عبد السلام النابلسي

«بتونس بيك».. كيف فتحت وردة باب الوطن العربي أمام الشرنوبي؟

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

ملامح من مشوار الفنان التشكيلى يحيى عبده فى جاليرى ضى.. اليوم

خالد البوهى فى ضيافة مبادرة «كل يوم شاعر» أونلاين

غدًا.. افتتاح مؤتمر الصعيد يتغير فى مكتبة الإسكندرية

«المرأة المصرية والثقافة الرقمية» على طاولة المجلس الأعلى للثقافة