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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

سفير مصر بالجزائر يهنئ لاعبى الزمالك بالفوز على المولودية

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:06 ص
السفير أيمن مشرفة
السفير أيمن مشرفة
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هنأ السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر بعثة فريق نادي الزمالك لكرة القدم بالفوز على فريق نادي مولودية الجزائر بنتيجة 2 – صفر في المباراة التي جمعت بينهما بملعب "5 جويليه" بالجزائر العاصمة في بطولة دوري أبطال أفريقيأ.

وتوجه السفير مشرفة عقب المباراة إلى غرفة الملابس برفقة المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي ورئيس البعثة لتهنئة اللاعبين وتحيتهم على أدائهم المتميز في المباراة وتحقيق الفوز الذي كان يحتاجه الفريق.

وأكد السفير مشرفة أن الفريق كان على مستوى المسؤولية، وقدم صورة مشرفة تليق بالرياضة المصرية عموما، وأندية كرة القدم بشكل خاص، وتمنى للفريق التوفيق في مشواره في البطولة الأفريقية.

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