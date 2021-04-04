مهاجم وست بروميتش يتعرض لإساءات عنصرية على انستجرام

تقدم مهاجم الفريق الإنجليزي وست بروميتش، "ألبيون كالوم روبنسون" ببلاغ إلى الشرطة بسبب تعرضه لإساءات عنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب فوز فريقه على تشيلسي 5 - 2وبدأ روبينسون المباراة بديلًا، قبل أن يشارك ويحرز هدفين في هذا الانتصار الكبير على النادي اللندني، ليحافظ على حظوظ فريقه في البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.وذكر النادي في بيان اليوم، أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اندهشنا من الرسائل المرسلة إلى المهاجم الايرلندي على انستجرام... وسنسعى إلى الحصول على أقسى عقوبة ممكنة".وأضاف البيان "إنه أمر مزعج للغاية أن مجرد تسجيل هدفين في مباراة كرة قدم قد يثير هذا النوع من ردود الفعل."وتعرض أكثر من لاعب في الدوري الإنجليزي مؤخرًا لإساءات عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، من بينهم أنتوني مارسيال، ماركوس راشفورد.