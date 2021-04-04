بوروسيا مونشنجلادباخ يفوز على فرايبورج 2-1 بالدورى الألمانى

حقق فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الفوز على ضيفه فرايبورج بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بملعب بوروسيا بارك، في إطار الجولة 27 من الدوري الألماني.سجل هدفي مونشنجلادباخ اللاعب ماركوس تورام في الدقيقتين 53 و60، بينما أحرز رولان شالاي هدف فرايبورج الوحيد في الدقيقة العاشرة.وبهذا الفوز، رفع مونشنجلادباخ رصيده من النقاط إلى 39 في المركز السابع، فيما تجمد رصيد فرايبورج عند 37 نقطة في المركز التاسع.