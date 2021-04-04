انفجار عبوة ناسفة بمدينة الناصرية بالعراق
الأحد 04/أبريل/2021 - 12:27 ص
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أعلن مصدر في محافظة ذى قار بالعراق عن انفجار عبوة ناسفة قرب "حفل شعري" جنوبي مدينة الناصرية.
وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن: "مجهولين وضعوا عبوة ناسفة في قضاء سوق الشيوخ جنوبي الناصرية قرب حفل شعري، ما أدى إلى إصابة أحد الحاضرين بجروح خطرة".
وأضاف المصدر، أن: "الانفجار تسبب أيضا بأضرار في سيارتين ودراجة نارية، فضلا عن الأضرار بالمبنى".
وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن: "مجهولين وضعوا عبوة ناسفة في قضاء سوق الشيوخ جنوبي الناصرية قرب حفل شعري، ما أدى إلى إصابة أحد الحاضرين بجروح خطرة".
وأضاف المصدر، أن: "الانفجار تسبب أيضا بأضرار في سيارتين ودراجة نارية، فضلا عن الأضرار بالمبنى".