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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

إنتر ميلان يعزز صدارته للدورى الإيطالى بفوزه على بولونيا بهدف نظيف

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:26 ص
إنتر ميلان
إنتر ميلان
أ ش أ
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واصل إنتر ميلان صدارته للدوري الإيطالي بفوزه على مضيفه بولونيا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب "ريناتو دل آرا" في إطار الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي.

سجل روميلو لوكاكو هدف المباراة الوحيد للانتر، في الدقيقة 31.

وبهذا الفوز، عزز الإنتر تصدره لجدول الترتيب، برصيد 68 نقطة، حيث وسع الفارق إلى 8 نقاط مع الوصيف ميلان، مع امتلاك النيراتزوري لمباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد بولونيا عند 34 نقطة، في المركز الـ11.

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