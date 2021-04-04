إنتر ميلان يعزز صدارته للدورى الإيطالى بفوزه على بولونيا بهدف نظيف

واصل إنتر ميلان صدارته للدوري الإيطالي بفوزه على مضيفه بولونيا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب "ريناتو دل آرا" في إطار الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي.سجل روميلو لوكاكو هدف المباراة الوحيد للانتر، في الدقيقة 31.وبهذا الفوز، عزز الإنتر تصدره لجدول الترتيب، برصيد 68 نقطة، حيث وسع الفارق إلى 8 نقاط مع الوصيف ميلان، مع امتلاك النيراتزوري لمباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد بولونيا عند 34 نقطة، في المركز الـ11.