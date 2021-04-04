العراق يؤكد وقوفه إلى جانب الأردن فى أى خطوات للحفاظ على أمنه واستقراره

أكدت وزارة الخارجية العراقية وقوف بغداد إلى جانب المملكة الأُردنيّةِ الهاشميّة بقيادةِ الملك عبدالله الثاني.وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الحكومة العراقيّة تُؤَكِّدُ وقوفها إلى جانب المملكة الأُردنيّةِ الهاشميّة بقيادةِ الملك عبدالله الثاني، في أيّ خطواتٍ تُتَخَذ للحفاظ على أمنِ واستقرار البلاد ورعايةِ مصالح الشعب الأُردنيّ الشقيق، بما يُعزز حضوره، عبر الارتكانِ للإجراءات التي تنتهي لبسط هيبة الدولة.وأضافت الوزارة: "نتطلّع إلى المزيد من التقدّم والازدهار ومواجهة التحديّات، ليحظى الشعب الأُردنيّ الشقيق بما يستحق في ظلِّ قيادته الحكيمة"، مؤكدة أنَّ "أمنَ واستقرار المملكة الأُردنيّة الهاشميّة هو من أمنِ واستقرار العراق".