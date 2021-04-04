غدًا.. انطلاق دورة تدريبية في المهارات الإعلامية لأئمة الدقهلية

وجاءت أسمائهم كالآتي:



تعقد دورة تدريبية في مجال المهارات الإعلامية، غدا الأحد، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، لـ50 إماما وواعظا المرشحين من مديرية أوقاف الدقهلية، بمقر كلية الآداب جامعة المنصورة.1. محمد إبراهيم السيد محمد سليمان2. محمد طلعت حسين عبده3. أحمد عبدالله عبدالهادي4. أحمد إبراهيم بدوي5. علي السيد فرج العناني6. محمد حسين نصر7. عبد الله عبد الرحمن أحمد رمضان8. محمد محمد على السخري9. محمود رفعت محمد الزهدي10. حمدين محمد محمد أبو النصر11. محمد خيرى محمد صالح حسن12. محمد حامد فتوح عبد العزيز علام13. المتولي فتحي المتولي العبيدي14. حسسين يوسف حسين على15. محمود السعيد محمد متولى16. عمرو محمد سلامة الهلالي17. محمد ثروت محمد العيسوي18. محمود رأفت رمضان إسماعيل19. السعيد محمود مصباح العدوى20. عبد الغنى عيد عبد الغنى سكرة21. عبد السلام عبد الفتاح عبد الحافظ22. مراد حسن عبد الحافظ جلال23. سعد محمد عبد الخالق الزيات24. محمود عاطف عبد المعبود25. السيد إبراهيم عبد الرحيم26. أيمن السيد السيد شاهين27. أحمد رضا عبد الحميد28. أبو المعاطي السيد الجنيد29. علاء محمد محمود الدماصي30. إبراهيم أحمد عبده31. محمد عبد الجواد حسين32. نشأت محمود سعد33. أحمد المرسي أبو العمايم34. محمد رياض رياض شلبي35. أحمد محمد شرف الدين36. إبراهيم محمد محمود حال37. حمام شلبي محمد عاشور38. طلعت محمود محمود عبد الدايم39. أحمد محمد عبدالرازق صالح40. محمد رضا أحمد أحمد طه41. السيد إبراهيم السيد محمد رفاعي42. حسن شحاته عثمان جمعه43. محمد محمد حسن44. رشا شعبان صابر المتولي45. فاطمة محمد إبراهيم الجوهري46. أسماء محمد محمد أبو رضوان47. إيمان أحمد شعبان رزق48. غادة السيد أحمد عبد الرحيم49. نهي المتولي مصطفي محمد50. ولاء مصطفى بكر البطة