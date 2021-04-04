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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

غدًا.. انطلاق دورة تدريبية في المهارات الإعلامية لأئمة الدقهلية

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:31 ص
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
أميرة العناني
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تعقد دورة تدريبية في مجال المهارات الإعلامية، غدا الأحد، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، لـ50 إماما وواعظا المرشحين من مديرية أوقاف الدقهلية، بمقر كلية الآداب جامعة المنصورة.

وجاءت أسمائهم كالآتي:

1. محمد إبراهيم السيد محمد سليمان

2. محمد طلعت حسين عبده

3. أحمد عبدالله عبدالهادي

4. أحمد إبراهيم بدوي

5. علي السيد فرج العناني

6. محمد حسين نصر

7. عبد الله عبد الرحمن أحمد رمضان

8. محمد محمد على السخري

9. محمود رفعت محمد الزهدي

10. حمدين محمد محمد أبو النصر

11. محمد خيرى محمد صالح حسن

12. محمد حامد فتوح عبد العزيز علام

13. المتولي فتحي المتولي العبيدي

14. حسسين يوسف حسين على

15. محمود السعيد محمد متولى

16. عمرو محمد سلامة الهلالي

17. محمد ثروت محمد العيسوي

18. محمود رأفت رمضان إسماعيل

19. السعيد محمود مصباح العدوى

20. عبد الغنى عيد عبد الغنى سكرة

21. عبد السلام عبد الفتاح عبد الحافظ

22. مراد حسن عبد الحافظ جلال

23. سعد محمد عبد الخالق الزيات

24. محمود عاطف عبد المعبود

25. السيد إبراهيم عبد الرحيم

26. أيمن السيد السيد شاهين

27. أحمد رضا عبد الحميد

28. أبو المعاطي السيد الجنيد

29. علاء محمد محمود الدماصي

30. إبراهيم أحمد عبده

31. محمد عبد الجواد حسين

32. نشأت محمود سعد

33. أحمد المرسي أبو العمايم

34. محمد رياض رياض شلبي

35. أحمد محمد شرف الدين

36. إبراهيم محمد محمود حال

37. حمام شلبي محمد عاشور

38. طلعت محمود محمود عبد الدايم

39. أحمد محمد عبدالرازق صالح

40. محمد رضا أحمد أحمد طه

41. السيد إبراهيم السيد محمد رفاعي

42. حسن شحاته عثمان جمعه

43. محمد محمد حسن

44. رشا شعبان صابر المتولي

45. فاطمة محمد إبراهيم الجوهري

46. أسماء محمد محمد أبو رضوان

47. إيمان أحمد شعبان رزق

48. غادة السيد أحمد عبد الرحيم

49. نهي المتولي مصطفي محمد

50. ولاء مصطفى بكر البطة

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