«الصحة» توضح كيفية السيطرة على مرض السكر

كشفت وزارة الصحة والسكان طريقة السيطرة على مرض السكر.وأوضحت الوزارة أن هناك عدة محاور يجب العمل عليها للسيطرة على الإصابة بالسكر عن طريق تناول أغذية صحية قليلة السكر والمتابعة الطبية وتناول العلاج بانتظام ومتابعة مستوى السكر في الدم بانتظام.وأشارت الوزارة إلى أن العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي تكشف عن الإصابة بمرض السكر وطرق السيطرة عليه والكشف والعلاج مجانًا.